クォートセクション
通貨 / CGBL
株に戻る

CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF

34.60 USD 0.27 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGBLの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり34.57の安値と34.69の高値で取引されました。

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGBL News

よくあるご質問

CGBL株の現在の価格は？

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株価は本日34.60です。-0.77%内で取引され、前日の終値は34.87、取引量は410に達しました。CGBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株は配当を出しますか？

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの現在の価格は34.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.25%やUSDにも注目します。CGBLの動きはライブチャートで確認できます。

CGBL株を買う方法は？

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株は現在34.60で購入可能です。注文は通常34.60または34.90付近で行われ、410や-0.23%が市場の動きを示します。CGBLの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGBL株に投資する方法は？

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFへの投資では、年間の値幅28.23 - 35.08と現在の34.60を考慮します。注文は多くの場合34.60や34.90で行われる前に、2.34%や11.61%と比較されます。CGBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は35.08でした。28.23 - 35.08内で株価は大きく変動し、34.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGBL)の年間最安値は28.23でした。現在の34.60や28.23 - 35.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGBLの動きはライブチャートで確認できます。

CGBLの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.87、11.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.57 34.69
1年のレンジ
28.23 35.08
以前の終値
34.87
始値
34.68
買値
34.60
買値
34.90
安値
34.57
高値
34.69
出来高
410
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
2.34%
6ヶ月の変化
11.61%
1年の変化
11.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8