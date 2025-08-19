- 概要
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
CGBLの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり34.57の安値と34.69の高値で取引されました。
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGBL株の現在の価格は？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株価は本日34.60です。-0.77%内で取引され、前日の終値は34.87、取引量は410に達しました。CGBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株は配当を出しますか？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの現在の価格は34.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.25%やUSDにも注目します。CGBLの動きはライブチャートで確認できます。
CGBL株を買う方法は？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFの株は現在34.60で購入可能です。注文は通常34.60または34.90付近で行われ、410や-0.23%が市場の動きを示します。CGBLの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGBL株に投資する方法は？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFへの投資では、年間の値幅28.23 - 35.08と現在の34.60を考慮します。注文は多くの場合34.60や34.90で行われる前に、2.34%や11.61%と比較されます。CGBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は35.08でした。28.23 - 35.08内で株価は大きく変動し、34.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGBL)の年間最安値は28.23でした。現在の34.60や28.23 - 35.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGBLの動きはライブチャートで確認できます。
CGBLの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.87、11.25%に企業行動後の影響として反映されます。
