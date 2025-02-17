- Visão do mercado
CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF
A taxa do CEFS para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.66 e o mais alto foi 22.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Exchange Listed Funds Trust ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CEFS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEFS hoje?
Hoje Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) está avaliado em 22.76. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.74, e o volume de negociação atingiu 167. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEFS em tempo real.
As ações de Exchange Listed Funds Trust ETF pagam dividendos?
Atualmente Exchange Listed Funds Trust ETF está avaliado em 22.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.66% e USD. Monitore os movimentos de CEFS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEFS?
Você pode comprar ações de Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) pelo preço atual 22.76. Ordens geralmente são executadas perto de 22.76 ou 23.06, enquanto 167 e 0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEFS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEFS?
Investir em Exchange Listed Funds Trust ETF envolve considerar a faixa anual 18.64 - 22.88 e o preço atual 22.76. Muitos comparam 1.43% e 6.40% antes de enviar ordens em 22.76 ou 23.06. Estude as mudanças diárias de preço de CEFS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Saba Closed-End Funds ETF?
O maior preço de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) no último ano foi 22.88. As ações oscilaram bastante dentro de 18.64 - 22.88, e a comparação com 22.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Exchange Listed Funds Trust ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Saba Closed-End Funds ETF?
O menor preço de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) no ano foi 18.64. A comparação com o preço atual 22.76 e 18.64 - 22.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEFS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEFS?
No passado Exchange Listed Funds Trust ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.74 e 2.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.74
- Open
- 22.67
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.66
- High
- 22.79
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 1.43%
- Mudança de 6 meses
- 6.40%
- Mudança anual
- 2.66%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8