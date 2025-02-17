KurseKategorien
Währungen / CEFS
Zurück zum Aktien

CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.72 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CEFS hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.64 bis zu einem Hoch von 22.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exchange Listed Funds Trust ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFS News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CEFS heute?

Die Aktie von Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) notiert heute bei 22.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.74 und das Handelsvolumen erreichte 272. Das Live-Chart von CEFS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CEFS Dividenden?

Exchange Listed Funds Trust ETF wird derzeit mit 22.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEFS zu verfolgen.

Wie kaufe ich CEFS-Aktien?

Sie können Aktien von Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) zum aktuellen Kurs von 22.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.72 oder 23.02 platziert, während 272 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEFS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CEFS-Aktien?

Bei einer Investition in Exchange Listed Funds Trust ETF müssen die jährliche Spanne 18.64 - 22.88 und der aktuelle Kurs 22.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und 6.22%, bevor sie Orders zu 22.72 oder 23.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEFS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Saba Closed-End Funds ETF?

Der höchste Kurs von Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) im vergangenen Jahr lag bei 22.88. Innerhalb von 18.64 - 22.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Exchange Listed Funds Trust ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Saba Closed-End Funds ETF?

Der niedrigste Kurs von Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) im Laufe des Jahres betrug 18.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.72 und der Spanne 18.64 - 22.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEFS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CEFS statt?

Exchange Listed Funds Trust ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.74 und 2.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.64 22.79
Jahresspanne
18.64 22.88
Vorheriger Schlusskurs
22.74
Eröffnung
22.67
Bid
22.72
Ask
23.02
Tief
22.64
Hoch
22.79
Volumen
272
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
1.25%
6-Monatsänderung
6.22%
Jahresänderung
2.48%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8