CotizacionesSecciones
Divisas / CEFS
Volver a Acciones

CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.76 USD 0.02 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CEFS de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.66, mientras que el máximo ha alcanzado 22.79.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Exchange Listed Funds Trust ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CEFS hoy?

Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) se evalúa hoy en 22.76. El instrumento se negocia dentro de 0.09%; el cierre de ayer ha sido 22.74 y el volumen comercial ha alcanzado 167. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CEFS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Exchange Listed Funds Trust ETF?

Exchange Listed Funds Trust ETF se evalúa actualmente en 22.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.66% y USD. Monitoree los movimientos de CEFS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CEFS?

Puede comprar acciones de Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) al precio actual de 22.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.76 o 23.06, mientras que 167 y 0.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CEFS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CEFS?

Invertir en Exchange Listed Funds Trust ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.64 - 22.88 y el precio actual 22.76. Muchos comparan 1.43% y 6.40% antes de colocar órdenes en 22.76 o 23.06. Estudie los cambios diarios de precios de CEFS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Saba Closed-End Funds ETF?

El precio más alto de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) en el último año ha sido 22.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.64 - 22.88, una comparación con 22.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Exchange Listed Funds Trust ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Saba Closed-End Funds ETF?

El precio más bajo de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) para el año ha sido 18.64. La comparación con los actuales 22.76 y 18.64 - 22.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CEFS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CEFS?

En el pasado, Exchange Listed Funds Trust ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.74 y 2.66% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.66 22.79
Rango anual
18.64 22.88
Cierres anteriores
22.74
Open
22.67
Bid
22.76
Ask
23.06
Low
22.66
High
22.79
Volumen
167
Cambio diario
0.09%
Cambio mensual
1.43%
Cambio a 6 meses
6.40%
Cambio anual
2.66%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8