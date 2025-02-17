CotationsSections
Devises / CEFS
Retour à Actions

CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.74 USD 0.03 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CEFS a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.64 et à un maximum de 22.74.

Suivez la dynamique Exchange Listed Funds Trust ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CEFS aujourd'hui ?

L'action Exchange Listed Funds Trust ETF est cotée à 22.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.13%, a clôturé hier à 22.77 et son volume d'échange a atteint 214. Le graphique en temps réel du cours de CEFS présente ces mises à jour.

L'action Exchange Listed Funds Trust ETF verse-t-elle des dividendes ?

Exchange Listed Funds Trust ETF est actuellement valorisé à 22.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CEFS.

Comment acheter des actions CEFS ?

Vous pouvez acheter des actions Exchange Listed Funds Trust ETF au cours actuel de 22.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.74 ou de 23.04, le 214 et le 0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CEFS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CEFS ?

Investir dans Exchange Listed Funds Trust ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.64 - 22.88 et le prix actuel 22.74. Beaucoup comparent 1.34% et 6.31% avant de passer des ordres à 22.74 ou 23.04. Consultez le graphique du cours de CEFS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Saba Closed-End Funds ETF ?

Le cours le plus élevé de Saba Closed-End Funds ETF l'année dernière était 22.88. Au cours de 18.64 - 22.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Exchange Listed Funds Trust ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Saba Closed-End Funds ETF ?

Le cours le plus bas de Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) sur l'année a été 18.64. Sa comparaison avec 22.74 et 18.64 - 22.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CEFS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CEFS a-t-elle été divisée ?

Exchange Listed Funds Trust ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.77 et 2.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.64 22.74
Range Annuel
18.64 22.88
Clôture Précédente
22.77
Ouverture
22.66
Bid
22.74
Ask
23.04
Plus Bas
22.64
Plus Haut
22.74
Volume
214
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
1.34%
Changement à 6 Mois
6.31%
Changement Annuel
2.57%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8