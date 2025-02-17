CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF
今日CEFS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.79进行交易。
关注Exchange Listed Funds Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEFS新闻
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- CEFS: Monthly Income With High Total Return (BATS:CEFS)
- Cohen & Steers Portfolio Of CEFs For Income
- PCF CEF: Uninspiring Fund Of Funds Via The CEF Structure (NYSE:PCF)
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- CEFS: This ETF Holds CEFs, Pays Monthly Plus Year-End Bonuses (BATS:CEFS)
- Model Portfolio For Income, June 2025
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- CEFS ETF: A 'Non-Discounted' Take On Discounted CEFs (In A Bear Market) (BATS:CEFS)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- Very Bad News For Closed-End Funds
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
常见问题解答
CEFS股票今天的价格是多少？
Exchange Listed Funds Trust ETF股票今天的定价为22.77。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到47。CEFS的实时价格图表显示了这些更新。
Exchange Listed Funds Trust ETF股票是否支付股息？
Exchange Listed Funds Trust ETF目前的价值为22.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.71%和USD。实时查看图表以跟踪CEFS走势。
如何购买CEFS股票？
您可以以22.77的当前价格购买Exchange Listed Funds Trust ETF股票。订单通常设置在22.77或23.07附近，而47和0.44%显示市场活动。立即关注CEFS的实时图表更新。
如何投资CEFS股票？
投资Exchange Listed Funds Trust ETF需要考虑年度范围18.64 - 22.88和当前价格22.77。许多人在以22.77或23.07下订单之前，会比较1.47%和。实时查看CEFS价格图表，了解每日变化。
Saba Closed-End Funds ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Saba Closed-End Funds ETF的最高价格是22.88。在18.64 - 22.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exchange Listed Funds Trust ETF的绩效。
Saba Closed-End Funds ETF股票的最低价格是多少？
Saba Closed-End Funds ETF（CEFS）的最低价格为18.64。将其与当前的22.77和18.64 - 22.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CEFS股票是什么时候拆分的？
Exchange Listed Funds Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和2.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.74
- 开盘价
- 22.67
- 卖价
- 22.77
- 买价
- 23.07
- 最低价
- 22.66
- 最高价
- 22.79
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.47%
- 6个月变化
- 6.45%
- 年变化
- 2.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8