CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.77 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CEFS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.79进行交易。

关注Exchange Listed Funds Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CEFS股票今天的价格是多少？

Exchange Listed Funds Trust ETF股票今天的定价为22.77。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到47。CEFS的实时价格图表显示了这些更新。

Exchange Listed Funds Trust ETF股票是否支付股息？

Exchange Listed Funds Trust ETF目前的价值为22.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.71%和USD。实时查看图表以跟踪CEFS走势。

如何购买CEFS股票？

您可以以22.77的当前价格购买Exchange Listed Funds Trust ETF股票。订单通常设置在22.77或23.07附近，而47和0.44%显示市场活动。立即关注CEFS的实时图表更新。

如何投资CEFS股票？

投资Exchange Listed Funds Trust ETF需要考虑年度范围18.64 - 22.88和当前价格22.77。许多人在以22.77或23.07下订单之前，会比较1.47%和。实时查看CEFS价格图表，了解每日变化。

Saba Closed-End Funds ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Saba Closed-End Funds ETF的最高价格是22.88。在18.64 - 22.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Exchange Listed Funds Trust ETF的绩效。

Saba Closed-End Funds ETF股票的最低价格是多少？

Saba Closed-End Funds ETF（CEFS）的最低价格为18.64。将其与当前的22.77和18.64 - 22.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEFS股票是什么时候拆分的？

Exchange Listed Funds Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和2.71%中可见。

日范围
22.66 22.79
年范围
18.64 22.88
前一天收盘价
22.74
开盘价
22.67
卖价
22.77
买价
23.07
最低价
22.66
最高价
22.79
交易量
47
日变化
0.13%
月变化
1.47%
6个月变化
6.45%
年变化
2.71%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8