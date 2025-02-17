КотировкиРазделы
CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.77 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEFS за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.79.

Следите за динамикой Exchange Listed Funds Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CEFS сегодня?

Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) сегодня оценивается на уровне 22.77. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 22.74, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exchange Listed Funds Trust ETF?

Exchange Listed Funds Trust ETF в настоящее время оценивается в 22.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.71% и USD. Отслеживайте движения CEFS на графике в реальном времени.

Как купить акции CEFS?

Вы можете купить акции Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) по текущей цене 22.77. Ордера обычно размещаются около 22.77 или 23.07, тогда как 47 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CEFS?

Инвестирование в Exchange Listed Funds Trust ETF предполагает учет годового диапазона 18.64 - 22.88 и текущей цены 22.77. Многие сравнивают 1.47% и 6.45% перед размещением ордеров на 22.77 или 23.07. Изучайте ежедневные изменения цены CEFS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Saba Closed-End Funds ETF?

Самая высокая цена Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) за последний год составила 22.88. Акции заметно колебались в пределах 18.64 - 22.88, сравнение с 22.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exchange Listed Funds Trust ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Saba Closed-End Funds ETF?

Самая низкая цена Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) за год составила 18.64. Сравнение с текущими 22.77 и 18.64 - 22.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CEFS?

В прошлом Exchange Listed Funds Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.74 и 2.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.66 22.79
Годовой диапазон
18.64 22.88
Предыдущее закрытие
22.74
Open
22.67
Bid
22.77
Ask
23.07
Low
22.66
High
22.79
Объем
47
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
6.45%
Годовое изменение
2.71%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8