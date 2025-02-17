- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF
Курс CEFS за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.79.
Следите за динамикой Exchange Listed Funds Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CEFS
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- 2 CEF Swaps Into ETFs For July 2025
- CEFS: Monthly Income With High Total Return (BATS:CEFS)
- Cohen & Steers Portfolio Of CEFs For Income
- PCF CEF: Uninspiring Fund Of Funds Via The CEF Structure (NYSE:PCF)
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- CEFS: This ETF Holds CEFs, Pays Monthly Plus Year-End Bonuses (BATS:CEFS)
- Model Portfolio For Income, June 2025
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- CEFS ETF: A 'Non-Discounted' Take On Discounted CEFs (In A Bear Market) (BATS:CEFS)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- Very Bad News For Closed-End Funds
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEFS сегодня?
Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) сегодня оценивается на уровне 22.77. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 22.74, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Exchange Listed Funds Trust ETF?
Exchange Listed Funds Trust ETF в настоящее время оценивается в 22.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.71% и USD. Отслеживайте движения CEFS на графике в реальном времени.
Как купить акции CEFS?
Вы можете купить акции Exchange Listed Funds Trust ETF (CEFS) по текущей цене 22.77. Ордера обычно размещаются около 22.77 или 23.07, тогда как 47 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEFS?
Инвестирование в Exchange Listed Funds Trust ETF предполагает учет годового диапазона 18.64 - 22.88 и текущей цены 22.77. Многие сравнивают 1.47% и 6.45% перед размещением ордеров на 22.77 или 23.07. Изучайте ежедневные изменения цены CEFS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Saba Closed-End Funds ETF?
Самая высокая цена Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) за последний год составила 22.88. Акции заметно колебались в пределах 18.64 - 22.88, сравнение с 22.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Exchange Listed Funds Trust ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Saba Closed-End Funds ETF?
Самая низкая цена Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) за год составила 18.64. Сравнение с текущими 22.77 и 18.64 - 22.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEFS?
В прошлом Exchange Listed Funds Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.74 и 2.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.74
- Open
- 22.67
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.66
- High
- 22.79
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 6.45%
- Годовое изменение
- 2.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8