クォートセクション
通貨 / CEFS
株に戻る

CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF

22.76 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CEFSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.66の安値と22.79の高値で取引されました。

Exchange Listed Funds Trust ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFS News

よくあるご質問

CEFS株の現在の価格は？

Exchange Listed Funds Trust ETFの株価は本日22.76です。0.09%内で取引され、前日の終値は22.74、取引量は167に達しました。CEFSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Exchange Listed Funds Trust ETFの株は配当を出しますか？

Exchange Listed Funds Trust ETFの現在の価格は22.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.66%やUSDにも注目します。CEFSの動きはライブチャートで確認できます。

CEFS株を買う方法は？

Exchange Listed Funds Trust ETFの株は現在22.76で購入可能です。注文は通常22.76または23.06付近で行われ、167や0.40%が市場の動きを示します。CEFSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CEFS株に投資する方法は？

Exchange Listed Funds Trust ETFへの投資では、年間の値幅18.64 - 22.88と現在の22.76を考慮します。注文は多くの場合22.76や23.06で行われる前に、1.43%や6.40%と比較されます。CEFSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Saba Closed-End Funds ETFの株の最高値は？

Saba Closed-End Funds ETFの過去1年の最高値は22.88でした。18.64 - 22.88内で株価は大きく変動し、22.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Exchange Listed Funds Trust ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Saba Closed-End Funds ETFの株の最低値は？

Saba Closed-End Funds ETF(CEFS)の年間最安値は18.64でした。現在の22.76や18.64 - 22.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEFSの動きはライブチャートで確認できます。

CEFSの株式分割はいつ行われましたか？

Exchange Listed Funds Trust ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.74、2.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.66 22.79
1年のレンジ
18.64 22.88
以前の終値
22.74
始値
22.67
買値
22.76
買値
23.06
安値
22.66
高値
22.79
出来高
167
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
1.43%
6ヶ月の変化
6.40%
1年の変化
2.66%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8