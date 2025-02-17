- 概要
CEFS: Exchange Listed Funds Trust ETF
CEFSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.66の安値と22.79の高値で取引されました。
Exchange Listed Funds Trust ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CEFS株の現在の価格は？
Exchange Listed Funds Trust ETFの株価は本日22.76です。0.09%内で取引され、前日の終値は22.74、取引量は167に達しました。CEFSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Exchange Listed Funds Trust ETFの株は配当を出しますか？
Exchange Listed Funds Trust ETFの現在の価格は22.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.66%やUSDにも注目します。CEFSの動きはライブチャートで確認できます。
CEFS株を買う方法は？
Exchange Listed Funds Trust ETFの株は現在22.76で購入可能です。注文は通常22.76または23.06付近で行われ、167や0.40%が市場の動きを示します。CEFSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CEFS株に投資する方法は？
Exchange Listed Funds Trust ETFへの投資では、年間の値幅18.64 - 22.88と現在の22.76を考慮します。注文は多くの場合22.76や23.06で行われる前に、1.43%や6.40%と比較されます。CEFSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Saba Closed-End Funds ETFの株の最高値は？
Saba Closed-End Funds ETFの過去1年の最高値は22.88でした。18.64 - 22.88内で株価は大きく変動し、22.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Exchange Listed Funds Trust ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Saba Closed-End Funds ETFの株の最低値は？
Saba Closed-End Funds ETF(CEFS)の年間最安値は18.64でした。現在の22.76や18.64 - 22.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEFSの動きはライブチャートで確認できます。
CEFSの株式分割はいつ行われましたか？
Exchange Listed Funds Trust ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.74、2.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.74
- 始値
- 22.67
- 買値
- 22.76
- 買値
- 23.06
- 安値
- 22.66
- 高値
- 22.79
- 出来高
- 167
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 6.40%
- 1年の変化
- 2.66%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8