- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre
A taxa do CDR-PC para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.97 e o mais alto foi 16.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CDR-PC hoje?
Hoje Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) está avaliado em 16.20. O instrumento é negociado dentro de -0.31%, o fechamento de ontem foi 16.25, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CDR-PC em tempo real.
As ações de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?
Atualmente Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 16.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.58% e USD. Monitore os movimentos de CDR-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CDR-PC?
Você pode comprar ações de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) pelo preço atual 16.20. Ordens geralmente são executadas perto de 16.20 ou 16.50, enquanto 27 e 1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CDR-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CDR-PC?
Investir em Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 14.42 - 16.50 e o preço atual 16.20. Muitos comparam 0.62% e 10.58% antes de enviar ordens em 16.20 ou 16.50. Estude as mudanças diárias de preço de CDR-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CEDAR REALTY TRUST, INC.?
O maior preço de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) no último ano foi 16.50. As ações oscilaram bastante dentro de 14.42 - 16.50, e a comparação com 16.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CEDAR REALTY TRUST, INC.?
O menor preço de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) no ano foi 14.42. A comparação com o preço atual 16.20 e 14.42 - 16.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CDR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CDR-PC?
No passado Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.25 e 10.58% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.25
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- Low
- 15.97
- High
- 16.25
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 0.62%
- Mudança de 6 meses
- 10.58%
- Mudança anual
- 10.58%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4