CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre

16.20 USD 0.05 (0.31%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CDR-PC para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.97 e o mais alto foi 16.25.

Veja a dinâmica do par de moedas Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CDR-PC hoje?

Hoje Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) está avaliado em 16.20. O instrumento é negociado dentro de -0.31%, o fechamento de ontem foi 16.25, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CDR-PC em tempo real.

As ações de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?

Atualmente Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 16.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.58% e USD. Monitore os movimentos de CDR-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CDR-PC?

Você pode comprar ações de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) pelo preço atual 16.20. Ordens geralmente são executadas perto de 16.20 ou 16.50, enquanto 27 e 1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CDR-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CDR-PC?

Investir em Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 14.42 - 16.50 e o preço atual 16.20. Muitos comparam 0.62% e 10.58% antes de enviar ordens em 16.20 ou 16.50. Estude as mudanças diárias de preço de CDR-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CEDAR REALTY TRUST, INC.?

O maior preço de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) no último ano foi 16.50. As ações oscilaram bastante dentro de 14.42 - 16.50, e a comparação com 16.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CEDAR REALTY TRUST, INC.?

O menor preço de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) no ano foi 14.42. A comparação com o preço atual 16.20 e 14.42 - 16.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CDR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CDR-PC?

No passado Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.25 e 10.58% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.97 16.25
Faixa anual
14.42 16.50
Fechamento anterior
16.25
Open
16.01
Bid
16.20
Ask
16.50
Low
15.97
High
16.25
Volume
27
Mudança diária
-0.31%
Mudança mensal
0.62%
Mudança de 6 meses
10.58%
Mudança anual
10.58%
