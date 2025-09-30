- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre
Der Wechselkurs von CDR-PC hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.97 bis zu einem Hoch von 16.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CDR-PC heute?
Die Aktie von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) notiert heute bei 16.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.25 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von CDR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CDR-PC Dividenden?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre wird derzeit mit 16.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CDR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CDR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) zum aktuellen Kurs von 16.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.20 oder 16.50 platziert, während 27 und 1.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CDR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CDR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre müssen die jährliche Spanne 14.42 - 16.50 und der aktuelle Kurs 16.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 10.58%, bevor sie Orders zu 16.20 oder 16.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CDR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CEDAR REALTY TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 16.50. Innerhalb von 14.42 - 16.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CEDAR REALTY TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) im Laufe des Jahres betrug 14.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.20 und der Spanne 14.42 - 16.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CDR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CDR-PC statt?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.25 und 10.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.25
- Eröffnung
- 16.01
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- Tief
- 15.97
- Hoch
- 16.25
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 10.58%
- Jahresänderung
- 10.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4