CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre

16.20 USD 0.05 (0.31%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDR-PC hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.97 bis zu einem Hoch von 16.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CDR-PC heute?

Die Aktie von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) notiert heute bei 16.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.25 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von CDR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CDR-PC Dividenden?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre wird derzeit mit 16.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CDR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich CDR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) zum aktuellen Kurs von 16.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.20 oder 16.50 platziert, während 27 und 1.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CDR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CDR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre müssen die jährliche Spanne 14.42 - 16.50 und der aktuelle Kurs 16.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 10.58%, bevor sie Orders zu 16.20 oder 16.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CDR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Der höchste Kurs von CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 16.50. Innerhalb von 14.42 - 16.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Der niedrigste Kurs von CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) im Laufe des Jahres betrug 14.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.20 und der Spanne 14.42 - 16.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CDR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CDR-PC statt?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.25 und 10.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.97 16.25
Jahresspanne
14.42 16.50
Vorheriger Schlusskurs
16.25
Eröffnung
16.01
Bid
16.20
Ask
16.50
Tief
15.97
Hoch
16.25
Volumen
27
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
10.58%
Jahresänderung
10.58%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4