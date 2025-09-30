QuotazioniSezioni
Valute / CDR-PC
Tornare a Azioni

CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre

16.20 USD 0.05 (0.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDR-PC ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.97 e ad un massimo di 16.25.

Segui le dinamiche di Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CDR-PC oggi?

Oggi le azioni Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre sono prezzate a 16.20. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 16.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CDR-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre pagano dividendi?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre è attualmente valutato a 16.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CDR-PC.

Come acquistare azioni CDR-PC?

Puoi acquistare azioni Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre al prezzo attuale di 16.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.20 o 16.50, mentre 27 e 1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CDR-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CDR-PC?

Investire in Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre implica considerare l'intervallo annuale 14.42 - 16.50 e il prezzo attuale 16.20. Molti confrontano 0.62% e 10.58% prima di effettuare ordini su 16.20 o 16.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CDR-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo massimo di CEDAR REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 16.50. All'interno di 14.42 - 16.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo più basso di CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) nel corso dell'anno è stato 14.42. Confrontandolo con gli attuali 16.20 e 14.42 - 16.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CDR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CDR-PC?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.25 e 10.58%.

Intervallo Giornaliero
15.97 16.25
Intervallo Annuale
14.42 16.50
Chiusura Precedente
16.25
Apertura
16.01
Bid
16.20
Ask
16.50
Minimo
15.97
Massimo
16.25
Volume
27
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
10.58%
Variazione Annuale
10.58%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4