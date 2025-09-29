报价部分
货币 / CDR-PC
CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre

16.20 USD 0.05 (0.31%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CDR-PC汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点15.97和高点16.25进行交易。

关注Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CDR-PC股票今天的价格是多少？

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre股票今天的定价为16.20。它在-0.31%范围内交易，昨天的收盘价为16.25，交易量达到27。CDR-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre股票是否支付股息？

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre目前的价值为16.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.58%和USD。实时查看图表以跟踪CDR-PC走势。

如何购买CDR-PC股票？

您可以以16.20的当前价格购买Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre股票。订单通常设置在16.20或16.50附近，而27和1.19%显示市场活动。立即关注CDR-PC的实时图表更新。

如何投资CDR-PC股票？

投资Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre需要考虑年度范围14.42 - 16.50和当前价格16.20。许多人在以16.20或16.50下订单之前，会比较0.62%和。实时查看CDR-PC价格图表，了解每日变化。

CEDAR REALTY TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CEDAR REALTY TRUST, INC.的最高价格是16.50。在14.42 - 16.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre的绩效。

CEDAR REALTY TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

CEDAR REALTY TRUST, INC.（CDR-PC）的最低价格为14.42。将其与当前的16.20和14.42 - 16.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CDR-PC股票是什么时候拆分的？

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.25和10.58%中可见。

日范围
15.97 16.25
年范围
14.42 16.50
前一天收盘价
16.25
开盘价
16.01
卖价
16.20
买价
16.50
最低价
15.97
最高价
16.25
交易量
27
日变化
-0.31%
月变化
0.62%
6个月变化
10.58%
年变化
10.58%
