CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre
El tipo de cambio de CDR-PC de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.97, mientras que el máximo ha alcanzado 16.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CDR-PC hoy?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) se evalúa hoy en 16.20. El instrumento se negocia dentro de -0.31%; el cierre de ayer ha sido 16.25 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CDR-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre se evalúa actualmente en 16.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.58% y USD. Monitoree los movimientos de CDR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CDR-PC?
Puede comprar acciones de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) al precio actual de 16.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.20 o 16.50, mientras que 27 y 1.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CDR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CDR-PC?
Invertir en Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre implica tener en cuenta el rango anual 14.42 - 16.50 y el precio actual 16.20. Muchos comparan 0.62% y 10.58% antes de colocar órdenes en 16.20 o 16.50. Estudie los cambios diarios de precios de CDR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CEDAR REALTY TRUST, INC.?
El precio más alto de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) en el último año ha sido 16.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.42 - 16.50, una comparación con 16.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CEDAR REALTY TRUST, INC.?
El precio más bajo de CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) para el año ha sido 14.42. La comparación con los actuales 16.20 y 14.42 - 16.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CDR-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CDR-PC?
En el pasado, Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.25 y 10.58% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.25
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- Low
- 15.97
- High
- 16.25
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 0.62%
- Cambio a 6 meses
- 10.58%
- Cambio anual
- 10.58%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.