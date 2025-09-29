- 概要
CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre
CDR-PCの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり15.97の安値と16.25の高値で取引されました。
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CDR-PC株の現在の価格は？
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preの株価は本日16.20です。-0.31%内で取引され、前日の終値は16.25、取引量は27に達しました。CDR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preの株は配当を出しますか？
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preの現在の価格は16.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.58%やUSDにも注目します。CDR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CDR-PC株を買う方法は？
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preの株は現在16.20で購入可能です。注文は通常16.20または16.50付近で行われ、27や1.19%が市場の動きを示します。CDR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CDR-PC株に投資する方法は？
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preへの投資では、年間の値幅14.42 - 16.50と現在の16.20を考慮します。注文は多くの場合16.20や16.50で行われる前に、0.62%や10.58%と比較されます。CDR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CEDAR REALTY TRUST, INC.の株の最高値は？
CEDAR REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は16.50でした。14.42 - 16.50内で株価は大きく変動し、16.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CEDAR REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？
CEDAR REALTY TRUST, INC.(CDR-PC)の年間最安値は14.42でした。現在の16.20や14.42 - 16.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CDR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CDR-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.25、10.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.25
- 始値
- 16.01
- 買値
- 16.20
- 買値
- 16.50
- 安値
- 15.97
- 高値
- 16.25
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.62%
- 6ヶ月の変化
- 10.58%
- 1年の変化
- 10.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前