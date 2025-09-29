- Обзор рынка
CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre
Курс CDR-PC за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.97, а максимальная — 16.25.
Следите за динамикой Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CDR-PC сегодня?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) сегодня оценивается на уровне 16.20. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 16.25, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre?
Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 16.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.58% и USD. Отслеживайте движения CDR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции CDR-PC?
Вы можете купить акции Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) по текущей цене 16.20. Ордера обычно размещаются около 16.20 или 16.50, тогда как 27 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CDR-PC?
Инвестирование в Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 14.42 - 16.50 и текущей цены 16.20. Многие сравнивают 0.62% и 10.58% перед размещением ордеров на 16.20 или 16.50. Изучайте ежедневные изменения цены CDR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CEDAR REALTY TRUST, INC.?
Самая высокая цена CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) за последний год составила 16.50. Акции заметно колебались в пределах 14.42 - 16.50, сравнение с 16.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CEDAR REALTY TRUST, INC.?
Самая низкая цена CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) за год составила 14.42. Сравнение с текущими 16.20 и 14.42 - 16.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CDR-PC?
В прошлом Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.25 и 10.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.25
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- Low
- 15.97
- High
- 16.25
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- 10.58%
- Годовое изменение
- 10.58%
