КотировкиРазделы
Валюты / CDR-PC
Назад в Рынок акций США

CDR-PC: Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre

16.20 USD 0.05 (0.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDR-PC за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.97, а максимальная — 16.25.

Следите за динамикой Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CDR-PC сегодня?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) сегодня оценивается на уровне 16.20. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 16.25, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre?

Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 16.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.58% и USD. Отслеживайте движения CDR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции CDR-PC?

Вы можете купить акции Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre (CDR-PC) по текущей цене 16.20. Ордера обычно размещаются около 16.20 или 16.50, тогда как 27 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CDR-PC?

Инвестирование в Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 14.42 - 16.50 и текущей цены 16.20. Многие сравнивают 0.62% и 10.58% перед размещением ордеров на 16.20 или 16.50. Изучайте ежедневные изменения цены CDR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Самая высокая цена CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) за последний год составила 16.50. Акции заметно колебались в пределах 14.42 - 16.50, сравнение с 16.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CEDAR REALTY TRUST, INC.?

Самая низкая цена CEDAR REALTY TRUST, INC. (CDR-PC) за год составила 14.42. Сравнение с текущими 16.20 и 14.42 - 16.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CDR-PC?

В прошлом Cedar Realty Trust Inc 6.50% Series C Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.25 и 10.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.97 16.25
Годовой диапазон
14.42 16.50
Предыдущее закрытие
16.25
Open
16.01
Bid
16.20
Ask
16.50
Low
15.97
High
16.25
Объем
27
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
10.58%
Годовое изменение
10.58%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.