CCLD: CareCloud Inc
3.62 USD 0.27 (8.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCLD para hoje mudou para 8.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.40 e o mais alto foi 3.67.
Veja a dinâmica do par de moedas CareCloud Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.40 3.67
Faixa anual
1.14 4.84
- Fechamento anterior
- 3.35
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.62
- Ask
- 3.92
- Low
- 3.40
- High
- 3.67
- Volume
- 574
- Mudança diária
- 8.06%
- Mudança mensal
- -4.49%
- Mudança de 6 meses
- 166.18%
- Mudança anual
- 37.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh