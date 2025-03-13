Währungen / CCLD
CCLD: CareCloud Inc
3.59 USD 0.07 (1.99%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCLD hat sich für heute um 1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.52 bis zu einem Hoch von 3.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die CareCloud Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
Tagesspanne
3.52 3.63
Jahresspanne
1.14 4.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.52
- Eröffnung
- 3.52
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Tief
- 3.52
- Hoch
- 3.63
- Volumen
- 425
- Tagesänderung
- 1.99%
- Monatsänderung
- -5.28%
- 6-Monatsänderung
- 163.97%
- Jahresänderung
- 35.98%
