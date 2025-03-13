货币 / CCLD
CCLD: CareCloud Inc
3.44 USD 0.19 (5.23%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCLD汇率已更改-5.23%。当日，交易品种以低点3.44和高点3.63进行交易。
关注CareCloud Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCLD新闻
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
日范围
3.44 3.63
年范围
1.14 4.84
- 前一天收盘价
- 3.63
- 开盘价
- 3.61
- 卖价
- 3.44
- 买价
- 3.74
- 最低价
- 3.44
- 最高价
- 3.63
- 交易量
- 566
- 日变化
- -5.23%
- 月变化
- -9.23%
- 6个月变化
- 152.94%
- 年变化
- 30.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值