CCLD: CareCloud Inc
3.50 USD 0.02 (0.57%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCLD a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.50 et à un maximum de 3.63.
Suivez la dynamique CareCloud Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CCLD Nouvelles
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
Range quotidien
3.50 3.63
Range Annuel
1.14 4.84
- Clôture Précédente
- 3.52
- Ouverture
- 3.52
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Plus Bas
- 3.50
- Plus Haut
- 3.63
- Volume
- 1.363 K
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- -7.65%
- Changement à 6 Mois
- 157.35%
- Changement Annuel
- 32.58%
20 septembre, samedi