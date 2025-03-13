通貨 / CCLD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CCLD: CareCloud Inc
3.52 USD 0.17 (5.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCLDの今日の為替レートは、5.07%変化しました。日中、通貨は1あたり3.40の安値と3.67の高値で取引されました。
CareCloud Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCLD News
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
1日のレンジ
3.40 3.67
1年のレンジ
1.14 4.84
- 以前の終値
- 3.35
- 始値
- 3.40
- 買値
- 3.52
- 買値
- 3.82
- 安値
- 3.40
- 高値
- 3.67
- 出来高
- 1.348 K
- 1日の変化
- 5.07%
- 1ヶ月の変化
- -7.12%
- 6ヶ月の変化
- 158.82%
- 1年の変化
- 33.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K