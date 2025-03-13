QuotazioniSezioni
CCLD: CareCloud Inc

3.50 USD 0.02 (0.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCLD ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.63.

Segui le dinamiche di CareCloud Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.50 3.63
Intervallo Annuale
1.14 4.84
Chiusura Precedente
3.52
Apertura
3.52
Bid
3.50
Ask
3.80
Minimo
3.50
Massimo
3.63
Volume
1.363 K
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-7.65%
Variazione Semestrale
157.35%
Variazione Annuale
32.58%
