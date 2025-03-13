Valute / CCLD
CCLD: CareCloud Inc
3.50 USD 0.02 (0.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCLD ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.63.
Segui le dinamiche di CareCloud Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CCLD News
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
Intervallo Giornaliero
3.50 3.63
Intervallo Annuale
1.14 4.84
- Chiusura Precedente
- 3.52
- Apertura
- 3.52
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.63
- Volume
- 1.363 K
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- -7.65%
- Variazione Semestrale
- 157.35%
- Variazione Annuale
- 32.58%
21 settembre, domenica