통화 / CCLD
CCLD: CareCloud Inc
3.50 USD 0.02 (0.57%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCLD 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.50이고 고가는 3.63이었습니다.
CareCloud Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCLD News
- CareCloud Medsphere Acquisition: Why I Think It's A Buy (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud (CCLD) Q2 EPS Turns Positive
- CareCloud Q2 2025 slides: first positive EPS amid 73% net income growth
- CareCloud earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CareCloud: Wait To See How AI Powers RCM; Initiate With 'Sell' (NASDAQ:CCLD)
- CareCloud director Daly sells $32k in shares
- CareCloud reports annual shareholder meeting results
- CareCloud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCLD)
일일 변동 비율
3.50 3.63
년간 변동
1.14 4.84
- 이전 종가
- 3.52
- 시가
- 3.52
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- 저가
- 3.50
- 고가
- 3.63
- 볼륨
- 1.363 K
- 일일 변동
- -0.57%
- 월 변동
- -7.65%
- 6개월 변동
- 157.35%
- 년간 변동율
- 32.58%
20 9월, 토요일