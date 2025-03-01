Moedas / CCBG
CCBG: Capital City Bank Group
43.83 USD 0.39 (0.90%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCBG para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.54 e o mais alto foi 44.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital City Bank Group. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
43.54 44.35
Faixa anual
32.38 44.69
- Fechamento anterior
- 43.44
- Open
- 43.54
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Low
- 43.54
- High
- 44.35
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- 23.05%
- Mudança anual
- 27.41%
