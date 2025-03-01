КотировкиРазделы
CCBG: Capital City Bank Group

43.07 USD 0.45 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCBG за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.53, а максимальная — 43.80.

Дневной диапазон
42.53 43.80
Годовой диапазон
32.38 44.69
Предыдущее закрытие
43.52
Open
43.41
Bid
43.07
Ask
43.37
Low
42.53
High
43.80
Объем
95
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
20.92%
Годовое изменение
25.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.