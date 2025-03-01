Валюты / CCBG
CCBG: Capital City Bank Group
43.07 USD 0.45 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCBG за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.53, а максимальная — 43.80.
Следите за динамикой Capital City Bank Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CCBG
Дневной диапазон
42.53 43.80
Годовой диапазон
32.38 44.69
- Предыдущее закрытие
- 43.52
- Open
- 43.41
- Bid
- 43.07
- Ask
- 43.37
- Low
- 42.53
- High
- 43.80
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -0.51%
- 6-месячное изменение
- 20.92%
- Годовое изменение
- 25.20%
