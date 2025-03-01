KurseKategorien
Währungen / CCBG
Zurück zum Aktien

CCBG: Capital City Bank Group

43.94 USD 0.20 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCBG hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.72 bis zu einem Hoch von 44.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital City Bank Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCBG News

Tagesspanne
43.72 44.37
Jahresspanne
32.38 44.69
Vorheriger Schlusskurs
43.74
Eröffnung
43.87
Bid
43.94
Ask
44.24
Tief
43.72
Hoch
44.37
Volumen
25
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
23.36%
Jahresänderung
27.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K