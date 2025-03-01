Währungen / CCBG
CCBG: Capital City Bank Group
43.94 USD 0.20 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCBG hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.72 bis zu einem Hoch von 44.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital City Bank Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.72 44.37
Jahresspanne
32.38 44.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.74
- Eröffnung
- 43.87
- Bid
- 43.94
- Ask
- 44.24
- Tief
- 43.72
- Hoch
- 44.37
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 23.36%
- Jahresänderung
- 27.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K