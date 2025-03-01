クォートセクション
CCBG: Capital City Bank Group

43.74 USD 0.30 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCBGの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり43.54の安値と44.58の高値で取引されました。

Capital City Bank Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.54 44.58
1年のレンジ
32.38 44.69
以前の終値
43.44
始値
43.91
買値
43.74
買値
44.04
安値
43.54
高値
44.58
出来高
331
1日の変化
0.69%
1ヶ月の変化
1.04%
6ヶ月の変化
22.80%
1年の変化
27.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K