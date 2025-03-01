FiyatlarBölümler
CCBG
CCBG: Capital City Bank Group

43.33 USD 0.41 (0.94%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCBG fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.33 ve Yüksek fiyatı olarak 44.37 aralığında işlem gördü.

Capital City Bank Group hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.33 44.37
Yıllık aralık
32.38 44.69
Önceki kapanış
43.74
Açılış
43.87
Satış
43.33
Alış
43.63
Düşük
43.33
Yüksek
44.37
Hacim
272
Günlük değişim
-0.94%
Aylık değişim
0.09%
6 aylık değişim
21.65%
Yıllık değişim
25.96%
