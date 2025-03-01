Dövizler / CCBG
CCBG: Capital City Bank Group
43.33 USD 0.41 (0.94%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCBG fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.33 ve Yüksek fiyatı olarak 44.37 aralığında işlem gördü.
Capital City Bank Group hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
43.33 44.37
Yıllık aralık
32.38 44.69
- Önceki kapanış
- 43.74
- Açılış
- 43.87
- Satış
- 43.33
- Alış
- 43.63
- Düşük
- 43.33
- Yüksek
- 44.37
- Hacim
- 272
- Günlük değişim
- -0.94%
- Aylık değişim
- 0.09%
- 6 aylık değişim
- 21.65%
- Yıllık değişim
- 25.96%
21 Eylül, Pazar