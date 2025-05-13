Moedas / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.35 USD 0.02 (1.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CBUS para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.35 e o mais alto foi 1.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Cibus Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CBUS Notícias
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
Faixa diária
1.35 1.38
Faixa anual
1.20 6.09
- Fechamento anterior
- 1.33
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.35
- High
- 1.38
- Volume
- 102
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 2.27%
- Mudança de 6 meses
- -28.57%
- Mudança anual
- -58.46%
