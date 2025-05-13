Valute / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.42 USD 0.07 (5.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBUS ha avuto una variazione del 5.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.46.
Segui le dinamiche di Cibus Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CBUS News
Intervallo Giornaliero
1.41 1.46
Intervallo Annuale
1.20 6.09
- Chiusura Precedente
- 1.35
- Apertura
- 1.41
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Minimo
- 1.41
- Massimo
- 1.46
- Volume
- 263
- Variazione giornaliera
- 5.19%
- Variazione Mensile
- 7.58%
- Variazione Semestrale
- -24.87%
- Variazione Annuale
- -56.31%
21 settembre, domenica