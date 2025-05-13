KurseKategorien
Währungen / CBUS
Zurück zum Aktien

CBUS: Cibus Inc - Class A

1.45 USD 0.10 (7.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBUS hat sich für heute um 7.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.41 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cibus Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBUS News

Tagesspanne
1.41 1.46
Jahresspanne
1.20 6.09
Vorheriger Schlusskurs
1.35
Eröffnung
1.41
Bid
1.45
Ask
1.75
Tief
1.41
Hoch
1.46
Volumen
162
Tagesänderung
7.41%
Monatsänderung
9.85%
6-Monatsänderung
-23.28%
Jahresänderung
-55.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K