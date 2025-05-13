Divisas / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.33 USD 0.05 (3.62%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CBUS de hoy ha cambiado un -3.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.33, mientras que el máximo ha alcanzado 1.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cibus Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CBUS News
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
Rango diario
1.33 1.40
Rango anual
1.20 6.09
- Cierres anteriores
- 1.38
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Low
- 1.33
- High
- 1.40
- Volumen
- 195
- Cambio diario
- -3.62%
- Cambio mensual
- 0.76%
- Cambio a 6 meses
- -29.63%
- Cambio anual
- -59.08%
