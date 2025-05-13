Валюты / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.38 USD 0.01 (0.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBUS за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.41.
Следите за динамикой Cibus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBUS
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
Дневной диапазон
1.37 1.41
Годовой диапазон
1.20 6.09
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.37
- High
- 1.41
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 4.55%
- 6-месячное изменение
- -26.98%
- Годовое изменение
- -57.54%
