货币 / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.33 USD 0.05 (3.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBUS汇率已更改-3.62%。当日，交易品种以低点1.33和高点1.40进行交易。
关注Cibus Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBUS新闻
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
日范围
1.33 1.40
年范围
1.20 6.09
- 前一天收盘价
- 1.38
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.33
- 买价
- 1.63
- 最低价
- 1.33
- 最高价
- 1.40
- 交易量
- 195
- 日变化
- -3.62%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- -29.63%
- 年变化
- -59.08%
