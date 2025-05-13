通貨 / CBUS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.35 USD 0.02 (1.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBUSの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり1.31の安値と1.38の高値で取引されました。
Cibus Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBUS News
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
1日のレンジ
1.31 1.38
1年のレンジ
1.20 6.09
- 以前の終値
- 1.33
- 始値
- 1.33
- 買値
- 1.35
- 買値
- 1.65
- 安値
- 1.31
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 258
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- 2.27%
- 6ヶ月の変化
- -28.57%
- 1年の変化
- -58.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K