통화 / CBUS
CBUS: Cibus Inc - Class A
1.42 USD 0.07 (5.19%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CBUS 환율이 오늘 5.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.41이고 고가는 1.46이었습니다.
Cibus Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBUS News
- Cibus, Inc. (CBUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cibus (CBUS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cibus to reduce workforce by 34 positions as part of business refocus
- Cibus announces layoffs as part of strategic focus on rice traits
- The U.S. Food and Drug Administration Completes Review of Cibus’ Altered Lignin Alfalfa Developed in Partnership with S&W Seed Company for use in Livestock Feed
- Cibus and John Innes Centre Announce Ongoing Collaboration with Potential to Revolutionize Fertilizer Use in Farming
- Cibus stock rises on USDA deregulation of new canola trait
- Cibus Stock (CBUS) Plummets 30% on Public Offering Pricing - TipRanks.com
- Canaccord Genuity lowers Cibus stock price target after equity raise
- Cibus stock plummets following offering price of $1.75 per share
- Cibus sets price for $27.5 million stock offering
- Cibus Provides Webcast of BofA Securities AgTech Virtual Conference Fireside Chat
- Cibus at Alliance Global Partners: Strategic Gene Editing Insights
- Cibus to Participate in Alliance Global Partner’s Annual Virtual Healthcare Company Showcase
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
일일 변동 비율
1.41 1.46
년간 변동
1.20 6.09
- 이전 종가
- 1.35
- 시가
- 1.41
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- 저가
- 1.41
- 고가
- 1.46
- 볼륨
- 263
- 일일 변동
- 5.19%
- 월 변동
- 7.58%
- 6개월 변동
- -24.87%
- 년간 변동율
- -56.31%
20 9월, 토요일