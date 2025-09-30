- Visão do mercado
CANC: Tema Oncology ETF
A taxa do CANC para hoje mudou para 1.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.18 e o mais alto foi 28.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Tema Oncology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CANC hoje?
Hoje Tema Oncology ETF (CANC) está avaliado em 28.56. O instrumento é negociado dentro de 1.93%, o fechamento de ontem foi 28.02, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CANC em tempo real.
As ações de Tema Oncology ETF pagam dividendos?
Atualmente Tema Oncology ETF está avaliado em 28.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.49% e USD. Monitore os movimentos de CANC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CANC?
Você pode comprar ações de Tema Oncology ETF (CANC) pelo preço atual 28.56. Ordens geralmente são executadas perto de 28.56 ou 28.86, enquanto 15 e 1.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CANC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CANC?
Investir em Tema Oncology ETF envolve considerar a faixa anual 20.09 - 29.05 e o preço atual 28.56. Muitos comparam 7.09% e 17.72% antes de enviar ordens em 28.56 ou 28.86. Estude as mudanças diárias de preço de CANC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Tema Oncology ETF?
O maior preço de Tema Oncology ETF (CANC) no último ano foi 29.05. As ações oscilaram bastante dentro de 20.09 - 29.05, e a comparação com 28.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tema Oncology ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Tema Oncology ETF?
O menor preço de Tema Oncology ETF (CANC) no ano foi 20.09. A comparação com o preço atual 28.56 e 20.09 - 29.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CANC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CANC?
No passado Tema Oncology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.02 e 0.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.02
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.56
- Ask
- 28.86
- Low
- 28.18
- High
- 28.56
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 1.93%
- Mudança mensal
- 7.09%
- Mudança de 6 meses
- 17.72%
- Mudança anual
- 0.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8