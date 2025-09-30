- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CANC: Tema Oncology ETF
Der Wechselkurs von CANC hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.18 bis zu einem Hoch von 28.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tema Oncology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CANC heute?
Die Aktie von Tema Oncology ETF (CANC) notiert heute bei 28.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.02 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von CANC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CANC Dividenden?
Tema Oncology ETF wird derzeit mit 28.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CANC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CANC-Aktien?
Sie können Aktien von Tema Oncology ETF (CANC) zum aktuellen Kurs von 28.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.70 oder 29.00 platziert, während 22 und 1.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CANC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CANC-Aktien?
Bei einer Investition in Tema Oncology ETF müssen die jährliche Spanne 20.09 - 29.05 und der aktuelle Kurs 28.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.61% und 18.30%, bevor sie Orders zu 28.70 oder 29.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CANC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tema Oncology ETF?
Der höchste Kurs von Tema Oncology ETF (CANC) im vergangenen Jahr lag bei 29.05. Innerhalb von 20.09 - 29.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tema Oncology ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tema Oncology ETF?
Der niedrigste Kurs von Tema Oncology ETF (CANC) im Laufe des Jahres betrug 20.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.70 und der Spanne 20.09 - 29.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CANC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CANC statt?
Tema Oncology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.02 und 0.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.02
- Eröffnung
- 28.21
- Bid
- 28.70
- Ask
- 29.00
- Tief
- 28.18
- Hoch
- 28.70
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 7.61%
- 6-Monatsänderung
- 18.30%
- Jahresänderung
- 0.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8