报价部分
货币 / CANC
回到股票

CANC: Tema Oncology ETF

28.35 USD 0.33 (1.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CANC汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点28.21和高点28.35进行交易。

关注Tema Oncology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CANC股票今天的价格是多少？

Tema Oncology ETF股票今天的定价为28.35。它在1.18%范围内交易，昨天的收盘价为28.02，交易量达到2。CANC的实时价格图表显示了这些更新。

Tema Oncology ETF股票是否支付股息？

Tema Oncology ETF目前的价值为28.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.25%和USD。实时查看图表以跟踪CANC走势。

如何购买CANC股票？

您可以以28.35的当前价格购买Tema Oncology ETF股票。订单通常设置在28.35或28.65附近，而2和0.50%显示市场活动。立即关注CANC的实时图表更新。

如何投资CANC股票？

投资Tema Oncology ETF需要考虑年度范围20.09 - 29.05和当前价格28.35。许多人在以28.35或28.65下订单之前，会比较6.30%和。实时查看CANC价格图表，了解每日变化。

Tema Oncology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tema Oncology ETF的最高价格是29.05。在20.09 - 29.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema Oncology ETF的绩效。

Tema Oncology ETF股票的最低价格是多少？

Tema Oncology ETF（CANC）的最低价格为20.09。将其与当前的28.35和20.09 - 29.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CANC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CANC股票是什么时候拆分的？

Tema Oncology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.02和-0.25%中可见。

日范围
28.21 28.35
年范围
20.09 29.05
前一天收盘价
28.02
开盘价
28.21
卖价
28.35
买价
28.65
最低价
28.21
最高价
28.35
交易量
2
日变化
1.18%
月变化
6.30%
6个月变化
16.86%
年变化
-0.25%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8