CANC: Tema Oncology ETF

28.56 USD 0.54 (1.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CANCの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり28.18の安値と28.56の高値で取引されました。

Tema Oncology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CANC株の現在の価格は？

Tema Oncology ETFの株価は本日28.56です。1.93%内で取引され、前日の終値は28.02、取引量は15に達しました。CANCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tema Oncology ETFの株は配当を出しますか？

Tema Oncology ETFの現在の価格は28.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.49%やUSDにも注目します。CANCの動きはライブチャートで確認できます。

CANC株を買う方法は？

Tema Oncology ETFの株は現在28.56で購入可能です。注文は通常28.56または28.86付近で行われ、15や1.24%が市場の動きを示します。CANCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CANC株に投資する方法は？

Tema Oncology ETFへの投資では、年間の値幅20.09 - 29.05と現在の28.56を考慮します。注文は多くの場合28.56や28.86で行われる前に、7.09%や17.72%と比較されます。CANCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Tema Oncology ETFの株の最高値は？

Tema Oncology ETFの過去1年の最高値は29.05でした。20.09 - 29.05内で株価は大きく変動し、28.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tema Oncology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Tema Oncology ETFの株の最低値は？

Tema Oncology ETF(CANC)の年間最安値は20.09でした。現在の28.56や20.09 - 29.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CANCの動きはライブチャートで確認できます。

CANCの株式分割はいつ行われましたか？

Tema Oncology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.02、0.49%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.18 28.56
1年のレンジ
20.09 29.05
以前の終値
28.02
始値
28.21
買値
28.56
買値
28.86
安値
28.18
高値
28.56
出来高
15
1日の変化
1.93%
1ヶ月の変化
7.09%
6ヶ月の変化
17.72%
1年の変化
0.49%
