CANC: Tema Oncology ETF
CANCの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり28.18の安値と28.56の高値で取引されました。
Tema Oncology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CANC株の現在の価格は？
Tema Oncology ETFの株価は本日28.56です。1.93%内で取引され、前日の終値は28.02、取引量は15に達しました。CANCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tema Oncology ETFの株は配当を出しますか？
Tema Oncology ETFの現在の価格は28.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.49%やUSDにも注目します。CANCの動きはライブチャートで確認できます。
CANC株を買う方法は？
Tema Oncology ETFの株は現在28.56で購入可能です。注文は通常28.56または28.86付近で行われ、15や1.24%が市場の動きを示します。CANCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CANC株に投資する方法は？
Tema Oncology ETFへの投資では、年間の値幅20.09 - 29.05と現在の28.56を考慮します。注文は多くの場合28.56や28.86で行われる前に、7.09%や17.72%と比較されます。CANCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Tema Oncology ETFの株の最高値は？
Tema Oncology ETFの過去1年の最高値は29.05でした。20.09 - 29.05内で株価は大きく変動し、28.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tema Oncology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Tema Oncology ETFの株の最低値は？
Tema Oncology ETF(CANC)の年間最安値は20.09でした。現在の28.56や20.09 - 29.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CANCの動きはライブチャートで確認できます。
CANCの株式分割はいつ行われましたか？
Tema Oncology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.02、0.49%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.02
- 始値
- 28.21
- 買値
- 28.56
- 買値
- 28.86
- 安値
- 28.18
- 高値
- 28.56
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 1.93%
- 1ヶ月の変化
- 7.09%
- 6ヶ月の変化
- 17.72%
- 1年の変化
- 0.49%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8