CANC: Tema Oncology ETF

28.35 USD 0.33 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CANC за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.35.

Следите за динамикой Tema Oncology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CANC сегодня?

Tema Oncology ETF (CANC) сегодня оценивается на уровне 28.35. Инструмент торгуется в пределах 1.18%, вчерашнее закрытие составило 28.02, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CANC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema Oncology ETF?

Tema Oncology ETF в настоящее время оценивается в 28.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CANC на графике в реальном времени.

Как купить акции CANC?

Вы можете купить акции Tema Oncology ETF (CANC) по текущей цене 28.35. Ордера обычно размещаются около 28.35 или 28.65, тогда как 2 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CANC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CANC?

Инвестирование в Tema Oncology ETF предполагает учет годового диапазона 20.09 - 29.05 и текущей цены 28.35. Многие сравнивают 6.30% и 16.86% перед размещением ордеров на 28.35 или 28.65. Изучайте ежедневные изменения цены CANC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tema Oncology ETF?

Самая высокая цена Tema Oncology ETF (CANC) за последний год составила 29.05. Акции заметно колебались в пределах 20.09 - 29.05, сравнение с 28.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema Oncology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tema Oncology ETF?

Самая низкая цена Tema Oncology ETF (CANC) за год составила 20.09. Сравнение с текущими 28.35 и 20.09 - 29.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CANC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CANC?

В прошлом Tema Oncology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.02 и -0.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.21 28.35
Годовой диапазон
20.09 29.05
Предыдущее закрытие
28.02
Open
28.21
Bid
28.35
Ask
28.65
Low
28.21
High
28.35
Объем
2
Дневное изменение
1.18%
Месячное изменение
6.30%
6-месячное изменение
16.86%
Годовое изменение
-0.25%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8