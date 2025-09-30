- Обзор рынка
CANC: Tema Oncology ETF
Курс CANC за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.35.
Следите за динамикой Tema Oncology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CANC сегодня?
Tema Oncology ETF (CANC) сегодня оценивается на уровне 28.35. Инструмент торгуется в пределах 1.18%, вчерашнее закрытие составило 28.02, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CANC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema Oncology ETF?
Tema Oncology ETF в настоящее время оценивается в 28.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CANC на графике в реальном времени.
Как купить акции CANC?
Вы можете купить акции Tema Oncology ETF (CANC) по текущей цене 28.35. Ордера обычно размещаются около 28.35 или 28.65, тогда как 2 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CANC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CANC?
Инвестирование в Tema Oncology ETF предполагает учет годового диапазона 20.09 - 29.05 и текущей цены 28.35. Многие сравнивают 6.30% и 16.86% перед размещением ордеров на 28.35 или 28.65. Изучайте ежедневные изменения цены CANC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tema Oncology ETF?
Самая высокая цена Tema Oncology ETF (CANC) за последний год составила 29.05. Акции заметно колебались в пределах 20.09 - 29.05, сравнение с 28.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema Oncology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tema Oncology ETF?
Самая низкая цена Tema Oncology ETF (CANC) за год составила 20.09. Сравнение с текущими 28.35 и 20.09 - 29.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CANC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CANC?
В прошлом Tema Oncology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.02 и -0.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.02
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.35
- Ask
- 28.65
- Low
- 28.21
- High
- 28.35
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- 16.86%
- Годовое изменение
- -0.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8