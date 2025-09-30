CotationsSections
Devises / CANC
CANC: Tema Oncology ETF

28.02 USD 0.79 (2.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CANC a changé de 2.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.81 et à un maximum de 28.09.

Suivez la dynamique Tema Oncology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CANC aujourd'hui ?

L'action Tema Oncology ETF est cotée à 28.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.90%, a clôturé hier à 27.23 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CANC présente ces mises à jour.

L'action Tema Oncology ETF verse-t-elle des dividendes ?

Tema Oncology ETF est actuellement valorisé à 28.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CANC.

Comment acheter des actions CANC ?

Vous pouvez acheter des actions Tema Oncology ETF au cours actuel de 28.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.02 ou de 28.32, le 16 et le 0.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CANC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CANC ?

Investir dans Tema Oncology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.09 - 29.05 et le prix actuel 28.02. Beaucoup comparent 5.06% et 15.50% avant de passer des ordres à 28.02 ou 28.32. Consultez le graphique du cours de CANC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Tema Oncology ETF ?

Le cours le plus élevé de Tema Oncology ETF l'année dernière était 29.05. Au cours de 20.09 - 29.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tema Oncology ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Tema Oncology ETF ?

Le cours le plus bas de Tema Oncology ETF (CANC) sur l'année a été 20.09. Sa comparaison avec 28.02 et 20.09 - 29.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CANC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CANC a-t-elle été divisée ?

Tema Oncology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.23 et -1.41% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.81 28.09
Range Annuel
20.09 29.05
Clôture Précédente
27.23
Ouverture
27.81
Bid
28.02
Ask
28.32
Plus Bas
27.81
Plus Haut
28.09
Volume
16
Changement quotidien
2.90%
Changement Mensuel
5.06%
Changement à 6 Mois
15.50%
Changement Annuel
-1.41%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8