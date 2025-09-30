- Panoramica
CANC: Tema Oncology ETF
Il tasso di cambio CANC ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.21 e ad un massimo di 28.35.
Segui le dinamiche di Tema Oncology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CANC oggi?
Oggi le azioni Tema Oncology ETF sono prezzate a 28.35. Viene scambiato all'interno di 1.18%, la chiusura di ieri è stata 28.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CANC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tema Oncology ETF pagano dividendi?
Tema Oncology ETF è attualmente valutato a 28.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CANC.
Come acquistare azioni CANC?
Puoi acquistare azioni Tema Oncology ETF al prezzo attuale di 28.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.35 o 28.65, mentre 2 e 0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CANC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CANC?
Investire in Tema Oncology ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.09 - 29.05 e il prezzo attuale 28.35. Molti confrontano 6.30% e 16.86% prima di effettuare ordini su 28.35 o 28.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CANC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Tema Oncology ETF?
Il prezzo massimo di Tema Oncology ETF nell'ultimo anno è stato 29.05. All'interno di 20.09 - 29.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tema Oncology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Tema Oncology ETF?
Il prezzo più basso di Tema Oncology ETF (CANC) nel corso dell'anno è stato 20.09. Confrontandolo con gli attuali 28.35 e 20.09 - 29.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CANC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CANC?
Tema Oncology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.02 e -0.25%.
- Chiusura Precedente
- 28.02
- Apertura
- 28.21
- Bid
- 28.35
- Ask
- 28.65
- Minimo
- 28.21
- Massimo
- 28.35
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 6.30%
- Variazione Semestrale
- 16.86%
- Variazione Annuale
- -0.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8