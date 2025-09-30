- Panorámica
CANC: Tema Oncology ETF
El tipo de cambio de CANC de hoy ha cambiado un 1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.18, mientras que el máximo ha alcanzado 28.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tema Oncology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CANC hoy?
Tema Oncology ETF (CANC) se evalúa hoy en 28.56. El instrumento se negocia dentro de 1.93%; el cierre de ayer ha sido 28.02 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CANC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tema Oncology ETF?
Tema Oncology ETF se evalúa actualmente en 28.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.49% y USD. Monitoree los movimientos de CANC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CANC?
Puede comprar acciones de Tema Oncology ETF (CANC) al precio actual de 28.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.56 o 28.86, mientras que 15 y 1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CANC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CANC?
Invertir en Tema Oncology ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.09 - 29.05 y el precio actual 28.56. Muchos comparan 7.09% y 17.72% antes de colocar órdenes en 28.56 o 28.86. Estudie los cambios diarios de precios de CANC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Tema Oncology ETF?
El precio más alto de Tema Oncology ETF (CANC) en el último año ha sido 29.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.09 - 29.05, una comparación con 28.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tema Oncology ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Tema Oncology ETF?
El precio más bajo de Tema Oncology ETF (CANC) para el año ha sido 20.09. La comparación con los actuales 28.56 y 20.09 - 29.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CANC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CANC?
En el pasado, Tema Oncology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.02 y 0.49% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.02
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.56
- Ask
- 28.86
- Low
- 28.18
- High
- 28.56
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 1.93%
- Cambio mensual
- 7.09%
- Cambio a 6 meses
- 17.72%
- Cambio anual
- 0.49%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8