CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
A taxa do CAFG para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.78 e o mais alto foi 25.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CAFG hoje?
Hoje Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) está avaliado em 25.79. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 25.88, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CAFG em tempo real.
As ações de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF pagam dividendos?
Atualmente Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF está avaliado em 25.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.34% e USD. Monitore os movimentos de CAFG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CAFG?
Você pode comprar ações de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) pelo preço atual 25.79. Ordens geralmente são executadas perto de 25.79 ou 26.09, enquanto 3 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CAFG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CAFG?
Investir em Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF envolve considerar a faixa anual 20.90 - 27.78 e o preço atual 25.79. Muitos comparam 0.16% e 7.06% antes de enviar ordens em 25.79 ou 26.09. Estude as mudanças diárias de preço de CAFG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
O maior preço de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) no último ano foi 27.78. As ações oscilaram bastante dentro de 20.90 - 27.78, e a comparação com 25.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
O menor preço de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) no ano foi 20.90. A comparação com o preço atual 25.79 e 20.90 - 27.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CAFG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CAFG?
No passado Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.88 e 1.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.88
- Open
- 25.80
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.78
- High
- 25.80
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 7.06%
- Mudança anual
- 1.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8