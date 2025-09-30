- Panorámica
CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
El tipo de cambio de CAFG de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.78, mientras que el máximo ha alcanzado 25.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CAFG hoy?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) se evalúa hoy en 25.79. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 25.88 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CAFG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF se evalúa actualmente en 25.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.34% y USD. Monitoree los movimientos de CAFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CAFG?
Puede comprar acciones de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) al precio actual de 25.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.79 o 26.09, mientras que 3 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CAFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CAFG?
Invertir en Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.90 - 27.78 y el precio actual 25.79. Muchos comparan 0.16% y 7.06% antes de colocar órdenes en 25.79 o 26.09. Estudie los cambios diarios de precios de CAFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
El precio más alto de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) en el último año ha sido 27.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.90 - 27.78, una comparación con 25.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
El precio más bajo de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) para el año ha sido 20.90. La comparación con los actuales 25.79 y 20.90 - 27.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CAFG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CAFG?
En el pasado, Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.88 y 1.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.88
- Open
- 25.80
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.78
- High
- 25.80
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- 0.16%
- Cambio a 6 meses
- 7.06%
- Cambio anual
- 1.34%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8