CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Le taux de change de CAFG a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.87 et à un maximum de 26.11.
Suivez la dynamique Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CAFG aujourd'hui ?
L'action Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF est cotée à 25.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.27%, a clôturé hier à 25.95 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de CAFG présente ces mises à jour.
L'action Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF verse-t-elle des dividendes ?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF est actuellement valorisé à 25.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CAFG.
Comment acheter des actions CAFG ?
Vous pouvez acheter des actions Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF au cours actuel de 25.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.88 ou de 26.18, le 5 et le -0.88% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CAFG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CAFG ?
Investir dans Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.90 - 27.78 et le prix actuel 25.88. Beaucoup comparent 0.50% et 7.43% avant de passer des ordres à 25.88 ou 26.18. Consultez le graphique du cours de CAFG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ?
Le cours le plus élevé de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF l'année dernière était 27.78. Au cours de 20.90 - 27.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ?
Le cours le plus bas de Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) sur l'année a été 20.90. Sa comparaison avec 25.88 et 20.90 - 27.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CAFG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CAFG a-t-elle été divisée ?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.95 et 1.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.95
- Ouverture
- 26.11
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Plus Bas
- 25.87
- Plus Haut
- 26.11
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 7.43%
- Changement Annuel
- 1.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8