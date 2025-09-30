报价部分
货币 / CAFG
CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

25.88 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CAFG汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.87和高点26.11进行交易。

关注Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CAFG股票今天的价格是多少？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票今天的定价为25.88。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到5。CAFG的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票是否支付股息？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪CAFG走势。

如何购买CAFG股票？

您可以以25.88的当前价格购买Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而5和-0.88%显示市场活动。立即关注CAFG的实时图表更新。

如何投资CAFG股票？

投资Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF需要考虑年度范围20.90 - 27.78和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较0.50%和。实时查看CAFG价格图表，了解每日变化。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的最高价格是27.78。在20.90 - 27.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的绩效。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF（CAFG）的最低价格为20.90。将其与当前的25.88和20.90 - 27.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAFG股票是什么时候拆分的？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和1.69%中可见。

日范围
25.87 26.11
年范围
20.90 27.78
前一天收盘价
25.95
开盘价
26.11
卖价
25.88
买价
26.18
最低价
25.87
最高价
26.11
交易量
5
日变化
-0.27%
月变化
0.50%
6个月变化
7.43%
年变化
1.69%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8