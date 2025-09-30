CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
今日CAFG汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.87和高点26.11进行交易。
关注Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CAFG股票今天的价格是多少？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票今天的定价为25.88。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到5。CAFG的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票是否支付股息？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF目前的价值为25.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪CAFG走势。
如何购买CAFG股票？
您可以以25.88的当前价格购买Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在25.88或26.18附近，而5和-0.88%显示市场活动。立即关注CAFG的实时图表更新。
如何投资CAFG股票？
投资Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF需要考虑年度范围20.90 - 27.78和当前价格25.88。许多人在以25.88或26.18下订单之前，会比较0.50%和。实时查看CAFG价格图表，了解每日变化。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的最高价格是27.78。在20.90 - 27.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的绩效。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF（CAFG）的最低价格为20.90。将其与当前的25.88和20.90 - 27.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CAFG股票是什么时候拆分的？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.95
- 开盘价
- 26.11
- 卖价
- 25.88
- 买价
- 26.18
- 最低价
- 25.87
- 最高价
- 26.11
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 7.43%
- 年变化
- 1.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8