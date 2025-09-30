- Übersicht
CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Der Wechselkurs von CAFG hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.77 bis zu einem Hoch von 25.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CAFG heute?
Die Aktie von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) notiert heute bei 25.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.88 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CAFG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CAFG Dividenden?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF wird derzeit mit 25.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CAFG zu verfolgen.
Wie kaufe ich CAFG-Aktien?
Sie können Aktien von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) zum aktuellen Kurs von 25.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.77 oder 26.07 platziert, während 10 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CAFG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CAFG-Aktien?
Bei einer Investition in Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF müssen die jährliche Spanne 20.90 - 27.78 und der aktuelle Kurs 25.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.08% und 6.97%, bevor sie Orders zu 25.77 oder 26.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CAFG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Der höchste Kurs von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) im vergangenen Jahr lag bei 27.78. Innerhalb von 20.90 - 27.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Der niedrigste Kurs von Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) im Laufe des Jahres betrug 20.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.77 und der Spanne 20.90 - 27.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CAFG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CAFG statt?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.88 und 1.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.88
- Eröffnung
- 25.80
- Bid
- 25.77
- Ask
- 26.07
- Tief
- 25.77
- Hoch
- 25.80
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 6.97%
- Jahresänderung
- 1.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8