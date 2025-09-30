- Обзор рынка
CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Курс CAFG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.11.
Следите за динамикой Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAFG сегодня?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) сегодня оценивается на уровне 25.88. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 25.95, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAFG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF в настоящее время оценивается в 25.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.69% и USD. Отслеживайте движения CAFG на графике в реальном времени.
Как купить акции CAFG?
Вы можете купить акции Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) по текущей цене 25.88. Ордера обычно размещаются около 25.88 или 26.18, тогда как 5 и -0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAFG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAFG?
Инвестирование в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 20.90 - 27.78 и текущей цены 25.88. Многие сравнивают 0.50% и 7.43% перед размещением ордеров на 25.88 или 26.18. Изучайте ежедневные изменения цены CAFG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Самая высокая цена Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) за последний год составила 27.78. Акции заметно колебались в пределах 20.90 - 27.78, сравнение с 25.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Самая низкая цена Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) за год составила 20.90. Сравнение с текущими 25.88 и 20.90 - 27.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAFG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAFG?
В прошлом Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.95 и 1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.95
- Open
- 26.11
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Low
- 25.87
- High
- 26.11
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 7.43%
- Годовое изменение
- 1.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8