Курс CAFG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.11.

Следите за динамикой Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.