CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFGの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり25.78の安値と25.80の高値で取引されました。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CAFG株の現在の価格は？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株価は本日25.79です。-0.35%内で取引され、前日の終値は25.88、取引量は3に達しました。CAFGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は配当を出しますか？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの現在の価格は25.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.34%やUSDにも注目します。CAFGの動きはライブチャートで確認できます。
CAFG株を買う方法は？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は現在25.79で購入可能です。注文は通常25.79または26.09付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。CAFGの最新情報はライブチャートで確認できます。
CAFG株に投資する方法は？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFへの投資では、年間の値幅20.90 - 27.78と現在の25.79を考慮します。注文は多くの場合25.79や26.09で行われる前に、0.16%や7.06%と比較されます。CAFGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最高値は？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの過去1年の最高値は27.78でした。20.90 - 27.78内で株価は大きく変動し、25.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最低値は？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF(CAFG)の年間最安値は20.90でした。現在の25.79や20.90 - 27.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAFGの動きはライブチャートで確認できます。
CAFGの株式分割はいつ行われましたか？
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.88、1.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.88
- 始値
- 25.80
- 買値
- 25.79
- 買値
- 26.09
- 安値
- 25.78
- 高値
- 25.80
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- 7.06%
- 1年の変化
- 1.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8