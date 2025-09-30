クォートセクション
通貨 / CAFG
株に戻る

CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

25.79 USD 0.09 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CAFGの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり25.78の安値と25.80の高値で取引されました。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CAFG株の現在の価格は？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株価は本日25.79です。-0.35%内で取引され、前日の終値は25.88、取引量は3に達しました。CAFGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は配当を出しますか？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの現在の価格は25.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.34%やUSDにも注目します。CAFGの動きはライブチャートで確認できます。

CAFG株を買う方法は？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は現在25.79で購入可能です。注文は通常25.79または26.09付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。CAFGの最新情報はライブチャートで確認できます。

CAFG株に投資する方法は？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFへの投資では、年間の値幅20.90 - 27.78と現在の25.79を考慮します。注文は多くの場合25.79や26.09で行われる前に、0.16%や7.06%と比較されます。CAFGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最高値は？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの過去1年の最高値は27.78でした。20.90 - 27.78内で株価は大きく変動し、25.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最低値は？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF(CAFG)の年間最安値は20.90でした。現在の25.79や20.90 - 27.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAFGの動きはライブチャートで確認できます。

CAFGの株式分割はいつ行われましたか？

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.88、1.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.78 25.80
1年のレンジ
20.90 27.78
以前の終値
25.88
始値
25.80
買値
25.79
買値
26.09
安値
25.78
高値
25.80
出来高
3
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
7.06%
1年の変化
1.34%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8